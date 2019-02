Trump a Kim Jong-un ad Hanoi: “Summit sarà un successo”

Donald Trump è convinto che il vertice ad Hanoi con Kim Jong-un “sarà un successo”. È questa la previsione avanzata dal presidente americano, a proposito del secondo summit con il dittatore nordcoreano. Trump ha detto che la Corea del Nord vanta “un potenziale economico senza limiti”. E si è dichiarato “impaziente di vederlo”. Per Trump, sarà un “onore essere con Kim”. I due leader si incontreranno almeno cinque volte nel corso del summit, che sarà inaugurato stasera. Il primo incontro riguarderà i temi più importanti: la denuclearizzarione, il miglioramento dei rapporti bilaterali e la pace duratura.

È probabile che Kim Jong-un accetti il totale azzeramento del potenziale bellico. Si tratterebbe di una sorta di assicurazione sulla vita. Una sorta di consacrazione internazionale del regime di Pyongyang. Ma il vero obiettivo del presidente nordcoreano riguarda, soprattutto, lo sviluppo economico del suo Paese. Ma, naturalmente, l’alleggerimento delle sanzioni è una condizione necessaria. Per queste ragioni, tra le ipotesi in campo figura anche quella di smantellare il rettore di Yongbyon, il principale forno atomico del regime. Un forno distrutto, in parte già nel 2009, per mano di Kim Jong-il, padre dell’attuale dittatore.