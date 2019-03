Promessa di un nuovo incontro tra Kim e Trump

Nonostante il mancato accordo al summit di Hanoi, Kim Jong-un e Donald Trump hanno promesso di incontrarsi nuovamente per continuare a discutere i “miglioramenti significativi” dei legami tra Corea del Nord e Stati Uniti. Secondo le intenzioni dichiarate da i due leader, il secondo incontro dovrebbe portare a “discussioni produttive” per la “denuclearizzazione della penisola e lo sviluppo epocale delle relazioni Usa-Corea Nord in futuro”.

Secondo quanto riportato dalla Kcna (agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, ndr), Kim Jong-un “ha espresso i ringraziamenti a Trump per aver fatto gli sforzi positivi finalizzati a un meeting e a colloqui di successo facendo un lungo viaggio, e lo ha salutato promettendo il prossimo meeting”.

Dal canto suo Donald Trump, in un’intervista a Fox News, ha dichiarato: con “Kim abbiamo un buon rapporto” anche se nessun accordo è stato per ora firmato. “Forse nessuno dei due era pronto, vedremo cosa succede”.

Il segretario di Stato Mike Pompeo, commentando l’esito del summit, aveva dichiarato: “Erano piuttosto espansivi su quanto erano disposti a fare a Yongbyon, ma non c'era ancora piena chiarezza su quanto erano pronti a offrire”. La Corea del Nord ha infatti chiesto di rimuovere tutte le sanzioni senza chiarire l'offerta relativa allo smantellamento dell'impianto di Yongbyon.