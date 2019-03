India-Pakistan: la tregua dopo gli scontri in Kashmir

Il Pakistan ha riaperto il proprio spazio aereo. È quanto ha annunciato l’Autorità dell’aviazione civile pachistana (Aac), dopo averlo chiuso mercoledì per le forti tensioni con l’India. Almeno otto civili e due soldati erano stati uccisi nei giorni scorsi in Kashmir. Una portavoce dell’Aac ha detto che “tutti gli aeroporti del Pakistan sono operativi e lo spazio aereo è stato riaperto”. Il processo si è completato alle 13 di oggi (le 9 in Italia). L’Aac aveva annunciato mercoledì la chiusura “fino a nuovo ordine” del suo spazio aereo, dopo le nuove tensioni tra India e Pakistan. La chiusura dello spazio aereo pachistano ha creato disagi al traffico aereo tra Europa e Asia.

Islamabad aveva confermato di aver abbattuto due aerei indiani. D’altro canto, Nuova Delhi aveva sostenuto di avere distrutto un caccia pachistano. Nel frattempo, come “gesto di pace”, Islamabad ha rilasciato venerdì un pilota indiano, il cui caccia mercoledì era precipitato nel Kashmir pachistano. L’ipotesi di un nuovo conflitto tra le due potenze nucleari sta destando la preoccupazione della comunità internazionale.

Frattanto, si è registrata la prima notte di calma al confine tra India e Pakistan dopo gli scontri e l’escalation di tensione dei giorni scorsi. Numerosi abitanti della zona stanno approfittando della tregua per lasciare le loro case nell’area di Chakoti, lungo la cosiddetta “linea di attenzione” che divide la tormentata regione himalayana tra India e Pakistan, spostandosi in aree più sicure. Un rappresentante del governo pachistano Moazzam Zafar ha riferito che duecento famiglie hanno già preso alloggio in tre grandi edifici pubblici nella zona.