Olanda, sparatoria a Utrecht: tre morti

Una nuova mattanza nel cuore dell’Europa. Ad Utrecht, in Olanda, tre persone sono state uccise dalla furia omicida di un assalitore. La sparatoria è avvenuta intorno alle 10.45 ora locale. Sono stati colpiti i passeggeri di un tram in piazza 24 ottobre, una zona residenziale della città. Ci sarebbero numerosi feriti. Gli inquirenti non escludono che ad agire sia stato un commando terroristico formato da più uomini. In ogni caso, al momento ci sarebbe un solo sospettato: Gokmen Tanis, un 37enne di origini turche. “Se lo vedete – ha twittato la polizia olandese – non avvicinatevi a lui e chiamate il numero 0800-6070”. Gli agenti hanno scritto che “l’indagine sulla sparatoria a 24 Oktoberplein a Utrecht è in corso. In questo ambito prendiamo in considerazione anche un eventuale movente terroristico”.

L’unità dell’antiterrorismo ha circondato l’edificio dove potrebbe trovarsi l’assalitore. Si tratta di una casa nella via Trumanlaan, a 700 metri di distanza dal luogo dell’attacco. Il premier olandese, Mark Rutte, convocando d’urgenza una riunione del governo, ha espresso “profonda preoccupazione per quello che sta accadendo”.

Frattanto, la polizia del Royal Marechaussee ha diramato l’allerta negli aeroporti e in altre zone sensibili del Paese. Il sindaco di Utrecht, Jan Van Zanen, ha fatto sapere di essere “in stretto contatto con la polizia e il procuratore. Posso confermare che è in corso una caccia alla persona o alle persone responsabili. Adesso la cosa più importante è occuparsi delle persone ferite e indagare sulle cause dell’incidente. Non possiamo escludere nulla, neanche l’attacco terroristico”.