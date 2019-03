Usa 2020, Trump dà il via alle presidenziali

Donald Trump lancia la campagna per le presidenziali 2020. L’inquilino della Casa Bianca, nel suo primo comizio dopo la fine delle indagini sul Russiagate, ha dato il via alla corsa per la rielezione. “La grande bufala della collusione è morta – ha detto il presidente – e i democratici dovrebbero chiedere scusa al popolo americano”. Trump ha parlato al suo popolo da Grand Rapids, in Michigan, un luogo simbolico per il tycoon. Proprio lì, infatti, si tenne il suo ultimo comizio prima del successo del 2016. Trump in Michigan è stato il primo repubblicano ad imporsi dal 1984. Uno dei tre Stati a regalargli la vittoria finale per soli 11 mila voti.

Gli altri due furono la Pennsylvania e il Wisconsin. “Il Russiagate – ha detto Trump – non è stato altro che uno sforzo scellerato per sovvertire disperatamente la nostra storica vittoria, ma ora l’illusione della collusione è svanita”. Il presidente americano ha detto che “molta gente è stata ferita da questo imbroglio. Ma soprattutto ha fatto male al Paese. Il nostro Paese è stato ferito”.

Frattanto, il figlio del presidente Donald Trump, Donald Junior, durante il comizio, ha attaccato la giovane deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez. “Pensate al fatto che ogni democratico di spicco – ha detto Junior – ogni principale contender democratico accetta consigli da una parlamentare novizia che fino a tre settimane fa non sapeva quali fossero i tre rami del governo”.