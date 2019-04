Libia, l’esercito di Haftar si avvicina a Tripoli

I militari di Khalifa Haftar ora controllano Gharian, a cento chilometri da Tripoli. Dopo una serie di scontri con le forze in difesa della città, la Libyan national army guidata dal generale ora è vicina alla capitale. Haftar ha dialogato con il premier libico Fayez al-Sarraj e i suoi rivali. Ma sul campo ha spostato il suo esercito verso Tripoli, facendolo avanzare.

Ieri mattina la Lna ha annunciato che dal Sud avrebbe spostato le sue truppe “per liberare Tripoli dal terrorismo”. La stampa vicina ad Haftar ha mandato in onda le immagini di una colonna di trecento blindati e auto “tecniche” in movimento verso la capitale. Serraj ha reagito lanciando un allarme generale e il ministro dell’Interno Fathi Bishaga ha mobilitato tutte le milizie e le forze di polizia che controllano la capitale per difenderla dall’avanzata di Haftar.

In una nota destinata ai cittadini di Tripoli, Bishaga ha scritto che assicura “il nostro popolo libico che le forze del ministero dell’Interno sono pronte e pienamente capaci di affrontare qualsiasi tentativo di minare la sicurezza della capitale o mettere in pericolo la sicurezza dei civili. Non c’è modo di porre fine alla crisi se non attraverso mezzi politici e pacifici, la sicurezza di Tripoli non potrà essere scalfita”.

La reazione del governo Serraj e del ministro Bishaga è arrivato dopo l’annuncio del comando di Haftar di un’operazione militare decisa a “spazzare i terroristi da Tripoli”.