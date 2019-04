Dazi, Cina-Usa: “Raggiunto nuovo consenso su testo”

La Cina e gli Stati Uniti hanno trovano l’intesa sul testo relativo ai dazi commerciali. È quanto sostiene il vicepremier cinese, Liu He, secondo quanto riportato dai media americani. Liu He, ha detto che Pechino e Washington “completeranno le trattative il prima possibile, facendo così compiere un passo in avanti ai rapporti commerciali fra i due Paesi”. L’agenzia Nuova Cina riferisce che Xi Jinping ha chiesto una “rapida conclusione dei negoziati sul testo di accordo” sul commercio e ha rimarcato che è necessaria “una strategica leadership” per un sano e stabile sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.

Sul dialogo commerciale tra le due superpotenze è intervenuto anche vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, nel corso dell’incontro a Milano con Assolombarda. “Auspico – ha detto – che Usa e Cina approvino il prima possibile un accordo sul commercio. Se veramente noi abbiamo capito che lo scontro è tra giganti allora dobbiamo lavorare da giganti. Non possiamo pensare di sfidare questi giganti da soli ed è per questo che con i miei omologhi ragioniamo per pensare con una voce unica Europa”.

Frattanto, si registra una seduta positiva per le Borse asiatiche, orfane dei listini cinesi e di Hong Kong, chiuse per festività. A guidare gli investitori è l’ottimismo espresso da Stati Uniti e Cina per il raggiungimento di un accordo sui dazi che il presidente Donald prevede possa essere firmato in quattro settimane.