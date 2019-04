Migranti, lascia ministra dell’Interno Usa Kirstjen Nielsen

Nuovo terremoto nell’amministrazione guidata da Donald Trump. Se ne va anche la ministra dell’Interno Kirstjen Nielsen. Lo scorso dicembre si erano dimessi il capo del Pentagono Jim Mattis e il capo di gabinetto della Casa Bianca John Francis Kelly. La 47enne Nielsen era stata nominata nel dicembre del 2017, proprio al posto di Kelly.

“Il segretario della Homeland Security Kirstjen Nielsen – ha twittato Trump – lascerà la sua posizione e vorrei ringraziarla per il suo servizio”. Subito dopo un incontro con la Nielsen, definito burrascoso da alcune fonti della Casa Bianca, Trump ha annunciato il cambio di guardia. “Ho il piacere – ha detto il presidente – di annunciare che Kevin McAleenan, l’attuale commissario per la Difesa delle dogane e del confine, diventerà segretario del Dipartimento per la sicurezza nazionale. Ho fiducia che Kevin farà un grande lavoro”.

Di fatto, la Nielsen è stata costretta a lasciare, a seguito dell’aumento dei migranti al confine col Messico. Così, il presidente ha ritirato la nomina di Ronald D. Vitiello per la guida dell’agenzia per l’immigrazione (Ice), sostenendo che vuole una direzione “più dura”.

Nonostante la comprovata lealtà, i rapporti della Nielsen con Trump non sono mai stati distesi. Il presidente, a tu per tu con il consigliere sull’immigrazione Sthepen Miller, ha più volte accusato l’ex ministra dell’Interno di non aver saputo frenare le crescenti ondate di migranti in arrivo al confine col Messico e di non aver trovato modi più creativi per garantire la sicurezza della frontiera. Di recente, il tycoon aveva mostrato un certo fastidio a proposito dei viaggi della Nielsen all’estero, mentre al confine continuava la crisi.

Pare che il presidente meditasse di silurarla. Dunque, le dimissioni rappresentano una via d’uscita della crisi interna all’amministrazione. Il sostituto della Nielsen non è affatto casuale. Kevin McAleenan, 47 anni, ha servito dal 2017 come commissario per la Protezione delle dogane e del confine, la principale forza dell’ordine per la sicurezza delle frontiere.