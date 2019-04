Usa, Trump minaccia nuovi dazi all’Ue

Donald Trump vuole dare il via ad una nuova ondata di dazi contro l’Ue. Si tratta di circa 11 miliardi di dollari in risposta agli aiuti forniti ad Airbus, la rivale storica della Boeing. È quanto emerso da una dichiarazione dell’ufficio del rappresentante statunitense al commercio, in cui si parla di dazi su elicotteri, diversi tipi di formaggi, vino e alcuni marchi di moto. L’affermazione fa riferimento alle affermazioni della Wto, secondo cui gli aiuti alla Airbus hanno causato un impatto negativo nei confronti degli Stati Uniti.

“Questo caso è in discussione da 14 anni ed ora è venuto il tempo di agire”, dichiara in una nota il numero uno dell’Ustr (United States Trade Representative), Robert Lighthizer, sostenendo che “l’amministrazione si sta preparando a rispondere immediatamente non appena l’arbitrato Wto pubblicherà le sue valutazioni sul valore delle contromisure Usa. Il nostro obiettivo finale è di raggiungere un accordo con l’Unione europea per porre fine a tutti i sussidi ai grandi aerei civili vietati dal Wto. Quando l’Ue smetterà di erogare questi sussidi dannosi, i nuovi dazi Usa imposti come risposta saranno cancellati”.

Frattanto, procedono positivamente i negoziati tra Stati Uniti e Cina. Una questione dirimente nella strategia protezionistica di Trump. Dopo aver minacciato il Messico di imporre dazi sulle sue auto nel caso il Paese non collaborasse nel piano anti-immigrazione studiato dagli Usa, resta in piedi anche il braccio di ferro con Bruxelles. Nel calderone sarebbero finiti anche alcuni prodotti del Made in Italy: dal Pecorino al Prosecco. Nel mirino figurerebbero anche altri formaggi come Emmental, Cheddar, oltre a yogurt, burro, vini frizzanti e non, agrumi, olio d’oliva e marmellata.