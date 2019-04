Via della seta, Xi Jinping promette “standard finanziari di alta qualità”

La nuova Via della Seta prevede “standard finanziari di alta qualità”. È la promessa del presidente cinese Xi Jinping che, aprendo i lavori del secondo Forum della Belt and Road Initiative a Pechino, è tornato a parlare dell’ambizioso piano infrastrutturale di connessione tra Asia, Africa ed Europa. “Miglioreremo – ha detto Xi Jinping – leggi e regolamenti, la supervisione su mercati e altre aree, libereremo e aboliremo i regolamenti irragionevoli, i sussidi e le pratiche che impediscono la competizione equa distorcendo il mercato”. In più, ci sarà l’accelerata sulla “protezione dei diritti della proprietà intellettuale”.

Il presidente cinese ha promesso anche “sostenibilità commerciale e fiscale dei progetti, perché possano centrare i target”. Senza menzionare i dubbi espressi dall’esterno sulla “trappola del debito”, Xi Jinping ha dichiarato di volere “una cooperazione aperta, verde e trasparente” rafforzata dalla “tolleranza zero alla corruzione”. Al forum di Pechino è presente anche Giuseppe Conte, da oggi in visita in Cina. Si tratta dell’unico leader del G7.

Il premier, salutando gli italiani in ambasciata a Pechino, si è detto “lieto di incontrare una così affollata comunità di italiani in Cina, dove si vivono straordinari cambiamenti e ci sono grandi opportunità da cogliere per il nostro Paese. Siamo stati molto determinati nel condurre l’iniziativa del memorandum sulla Via della Seta perché pensiamo sia importante cogliere queste opportunità”.

Per il presidente del Consiglio, “l’Italia vuole essere in Cina, come dimostrano le iniziative assunte come governo sia in termini di presenza qui, sempre più marcata, di esponenti del nostro governo, sia con la visita del presidente Xi Jinping a Roma. È stata una visita molto importante che ha scandito un passaggio significativo delle relazioni tra i due Paesi. Abbiamo sottoscritto, con il vicepresidente Di Maio, il memorandum sulla Via della Seta”.