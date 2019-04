Germania: Afd campione di fundraising su Facebook

L’85 per cento dei contributi dai partiti politici tedeschi attraverso Facebook arrivano all’Afd, la formazione populista di destra che è entrata al Bundestag alle ultime elezioni politiche e che punta a rafforzarsi alle prossime Europee. È quanto emerge da uno studio realizzato dall’esperto americano di media Trevor Davis, della George Washington University, che sarà pubblicato domani dal settimanale tedesco Der Spiegel. Per entità di contributi raccolti attraverso il social media, seguono (ma staccati di molto) i Verdi, i liberali della Fdp e la Linke; solo poco più del 2 per cento va all’Spd ed alla Cdu, maggioranza nella coalizione di governo.

La performance economica positiva dell’Afd, che ultimamente affianca ai temi anti euro ed anti immigrazione anche la difesa dell’ambiente, è in qualche modo il frutto della sua massiccia presenza su Facebook e sui social media in generale: secondo Davis sono ben 1.500 le pagine riconducibili alla formazione populista che distanzia di non poco gli altri partiti e che posta più o meno 4mila foto al mese a fronte delle poche centinaia degli altri partiti tradizionali. “Parliamo di cifre – spiega Davis – che si raggiungono normalmente nella fase finale della campagna presidenziale degli Stati Uniti; qui siamo ancora ad un mese dalle Europee. Un flusso che secondo Davis potrebbe significare che attualmente l’Afd sia sottostimata nei sondaggi”.