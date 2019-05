Petrolio: l’Iraq preferisce Exxon Mobil e PetroChina all’Iran

L’Iraq è vicino alla firma di un accordo energetico di 53 miliardi di dollari e di 30 anni con Exxon Mobil e PetroChina, ha detto il primo ministro Adel Abdul Mahdi, negando qualsiasi legame tra il megaprogetto e il permesso degli Stati Uniti per l’Iraq di fare affari con l’Iran. L’Iraq si aspetta di guadagnare 400 miliardi di dollari nei 30 anni in cui l’accordo sarà in vigore, ha detto il primo ministro. Il megaprogetto del sud prevede lo sviluppo dei giacimenti petroliferi di Nahr Bin Umar e Artawi e l’aumento della produzione dai due campi a 500mila barili al giorno (bpd) da circa 125mila barili al giorno, ha detto Abdul Mahdi.

Il progetto è fondamentale per fornire acqua ai giacimenti petroliferi nel sud, al fine di aumentare la pressione e mantenere stabile la produzione. I resoconti dei media avevano citato lunedì l’ambasciatore iraniano a Londra, dicendo che gli Stati Uniti avrebbero concesso deroghe all’Iraq permettendogli di trattare economicamente l’Iran, in cambio della firma da parte di Baghdad di un accordo petrolifero con Washington.

“I colloqui tra il ministero del petrolio e Exxon Mobil e PetroChina si concentrano su come dividere i profitti se i prezzi del petrolio aumentano o diminuiscono”, ha detto Abdul Mahdi in risposta a una domanda di Reuters sugli ostacoli che ostacolano un accordo finale. “L’accordo dura 30 anni e tali dettagli finanziari sono sensibili e dovrebbero essere oggetto di ulteriori discussioni”, ha aggiunto.

L’Iraq è il secondo più grande esportatore di petrolio dell’Opec e ha obiettivi a lungo termine per aumentare la produzione ridotta di decenni di guerre e sanzioni. Tali progetti sono tra i premi più preziosi al mondo per le compagnie petrolifere internazionali. Un accordo iniziale sarebbe una grande spinta per i piani di espansione di Exxon Mobil in Iraq. È anche uno dei pochi Paesi al mondo ad avere relazioni amichevoli sia con gli Stati Uniti che con l’Iran. Teheran e Washington, arcigni nemici altrove, sono i principali alleati di Baghdad e il loro potere di influenza. Exxon Mobil e PetroChina costruiranno un progetto di iniezione d’acqua per alimentare i pozzi petroliferi nel sud, oltre a riabilitare e costruire nuovi oleodotti per l’esportazione, ha detto Abdul Mahdi.

Il progetto mira anche a trattare 100 milioni di metri cubi standard di gas naturale al giorno dai campi di Artawi e Nahr Bin Umar. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è ritirato l’anno scorso da un accordo nucleare del 2015 tra l’Iran e le potenze mondiali e ha ripristinato le sanzioni contro Teheran. Washington ha detto agli acquirenti di petrolio iraniano di interrompere gli acquisti entro il primo maggio o di far fronte a sanzioni.

L’Iraq non importa petrolio e ha una rinuncia dagli Stati Uniti che gli consente di importare il gas naturale iraniano.

“Le sanzioni statunitensi sono contro i paesi che acquistano solo petrolio iraniano e l’Iraq non compra alcun greggio iraniano. Per il gas, per quanto ne so (le esenzioni che terminano) non inciderà (importazioni di gas) in questo momento. La rinuncia al gas è ancora in piedi “, ha detto oggi a Reuters un funzionario del petrolio iracheno.