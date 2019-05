Indonesia, Widodo rieletto presidente ma lo sfidante denuncia brogli

Joko Widodo si conferma presidente dell’Indonesia, ottenendo il secondo mandato. Widodo ha vinto le elezioni presidenziali dello scorso mese con il 55,5 per cento dei voti. È quanto ha reso noto la Commissione elettorale indonesiana a conclusione dello spoglio definitivo delle schede. Il risultato ufficiale delle elezioni del 17 aprile è stato completato nelle prime ore di oggi ed è quasi identico ai risultati preliminari.

Lo sfidante per la seconda volta di Widodo, l’ex generale Prabowo Subianto, che ha raggiunto il 44,5 per cento delle preferenze, ha rifiutato di accettare la sconfitta e si è dichiarato vincitore il mese scorso. Migliaia di poliziotti e soldati sono in allerta nella capitale Giacarta, anticipando le possibili proteste dei sostenitori di Subianto.

L’ex generale ha accusato gli avversari di brogli, sostenendo che “continuerà a fare sforzi legali in linea con la Costituzione per difendere il mandato del popolo”. Da diversi giorni Subianto denuncia brogli, ma lunedì un membro della Commissione ha respinto le accuse per mancanza di prove, come ravvisato anche da analisti e osservatori indipendenti. La Commissione ha annunciato i risultati alle due di notte e con un giorno di anticipo. La decisione è stata più rapida del previsto, per sorprendere i militanti di Subianto.

Secondo i dati in possesso della Commissione elettorale, Widodo ha ricevuto più di 85 milioni di voti su un totale di 154 milioni. La coalizione di partiti a sostegno del presidente ha ottenuto più di metà dei voti e la maggioranza in Parlamento. Il Partito democratico indonesiano di lotta, di cui Widodo è leader, è stato il più votato, con 27 milioni di voti.