Budapest, si ribalta battello di turisti: 7 morti e molti dispersi

Il bilancio è drammatico: sette morti e 21 dispersi. È quanto è accaduto a proposito dell’affondamento di un battello da turismo che trasportava 33 passeggeri sudcoreani e due membri d’equipaggio ungheresi. Il battello, chiamato “Hableany” (la Sirena), si sarebbe scontrato con un’altra imbarcazione nel fiume Danubio, in centro a Budapest.

La tragedia si sarebbe consumata anche a seguito di un forte temporale. Il fiume era in piena e il battello si sarebbe ribaltato. Il portavoce del servizio delle ambulanze ungherese, Pal Gyorfy, ha precisato che “altre sette persone sono state ricoverate in ospedale in condizioni stabili. Le operazioni di soccorso si sono complicate a causa della pioggia e delle forti correnti”.

Secondo quanto riferisce la stampa locale, una delle persone salvate sarebbe stata trovata a tre chilometri di distanza dalla zona in cui era ormeggiato il battello, all’altezza del Parlamento di Budapest.

Nelle ricerche dei dispersi sarebbero coinvolti anche i sommozzatori, impegnati a scandagliano la parte di fiume interessata, ma la velocità della corrente, che potrebbe aver trascinato via le persone cadute in acqua, farebbe temere il peggio. Intanto, il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in ha chiesto di dispiegare tutte le risorse disponibili per il salvataggio.