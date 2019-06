Usa, vittoria di Trump: i giudici bocciano lo stop al muro col Messico

Donald Trump ottiene in tribunale una prima vittoria per la costruzione del muro con il Messico. È stato bocciato il tentativo dei democratici di non consentire al presidente l’uso dei fondi del Dipartimento della Difesa per la costruzione del muro. Il giudice Trevor Mcfadden, nominato dallo stesso presidente, ha stabilito che i democratici della Camera non possono rivolgersi alla Giustizia su questo tema. Per i democratici è uno schiaffo che conferma le difficoltà dell’opposizione.

Secondo McFadden i democratici alla Camera non possono, in base a quanto previsto dalla Costituzione, sollevare obiezioni come quelle sui fondi per il muro e portarle in tribunale. La decisione del tribunale non implica che il Congresso “non possa in nessun caso perseguire il potere esecutivo per tutelare i suoi poteri”, sostiene McFadden.

Trump sulla costruzione del muro non vuole accettare compromessi. È convinto che rappresenti un metodo efficace per fermare l’immigrazione illegale. Non solo. Negli ultimi giorni ha addirittura minacciato dazi su tutto il “Made in Messico” importato negli Stati Uniti. “Lo possono fare se vogliono”, ha twittato il numero uno della Casa Bianca durante la sua visita in Gran Bretagna.