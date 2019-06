Corea Nord, si tratta per un terzo vertice Trump-Kim

Ora si lavora ad un nuovo summit, il terzo. Stati Uniti e Corea del Nord, “dietro le quinte” stanno trattando un nuovo bilaterale tra Donald Trump e Kim Jong-un. “Le due parti sono impegnate nel dialogo relativo a un terzo summit”, ha affermato il presidente sudcoreano Moon Jae-in. “I colloqui dietro le quinte – ha detto – sono andati avanti sulla base della reciproca comprensione delle rispettive posizioni tra i due leader”.

Trump visiterà la Corea del Sud il 29 e il 30 giugno prossimi, subito dopo il G20 di Osaka, avendo in programma di recarsi e di tenere un discorso alla Dmz, la zona demilitarizzata che separa le due Coree. Nonostante le indicazioni in senso contrario della Casa Bianca, sono sempre molto sostenute a Seul le voci che darebbero un incontro a sorpresa tra Trump e Kim al villaggio di confine di Panmunjom. Moon, nell’intervista, ha spiegato che anche il dialogo intercoreano procede “attraverso diversi canali”, osservando che “i tempi sono maturi” per la ripresa dei colloqui formali sulla denuclearizzazione.

“C’è sempre stato un considerevole avanzamento fatto dal processo di pace sulla penisola coreana e sta ancora facendo solidi progressi”, ha aggiunto il presidente, per il quale la ripresa dei negoziati tra Usa e Corea del Nord porterà il processo “a un livello successivo. Credo che ora sia tutto fermo in questa di questo passaggio”. Sul percorso della denuclearizzazione per consentire la rimozione delle sanzioni Onu, Moon ha menzionato il totale smantellamento del complesso di Yongbyon, la questione sollevata al summit di Hanoi, il secondo faccia a faccia di fine febbraio conclusosi con un nulla di fatto.

“Se tutte le parti della struttura nucleare, inclusa quelle di riprocessamento del plutonio o di arricchimento dell’uranio, fossero del tutto demolite e verificate, sarebbe possibile poter parlare di una denuclearizzazione entrata in una fase irreversibile”, ha detto. Kim “non ha mai legato la denuclearizzazione all’alleanza tra la Corea del Sud e gli Usa o al trasferimento delle truppe americane di stanza in Corea del Sud”, ha notato Moon, toccando un tema molto dibattuto a Seul relativo al fatto se sia proprio l’allontanamento dei circa 28.500 soldati americani dalla penisola l’obiettivo finale del supremo leader per arrivare alla pace duratura. “Io credo nella determinazione di Kim per la denuclearizzazione”, ha concluso Moon.