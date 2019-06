Turchia, oggi si insedia Imamoglu, neo sindaco di Istanbul

Oggi è il giorno dell’insediamento di Ekrem Imamoglu. La cerimonia di consegna ufficiale del certificato di elezione come primo cittadino di Istanbul è in programma nel pomeriggio, alle 18.30 locali (le 17.30 in Italia). Imamoglu è il candidato dell’opposizione Chp che ha vinto nettamente domenica scorsa, nella ripetizione del voto, dopo l’annullamento della sua prima elezione avvenuta il 31 marzo scorso.

Il 49enne Imamoglu è assurto agli onori della cronaca come figura di riconciliazione. Nel corso della campagna elettorale non ha attaccato gli avversari. Non a caso, il suo linguaggio è stato all’insegna della pacatezza.

Il primo cittadino di Istanbul ha promesso una fase di apertura a tutte le componenti etniche, sociali e religiose. Migliaia di sostenitori sono attesi oggi davanti alla sede del Comune nel palazzo di Sarachane, nel quartiere storico di Fatih, per l’inizio formale della sua seconda esperienza alla guida della megalopoli sul Bosforo, dopo i 18 giorni in cui aveva già occupato quella poltrona tra aprile e maggio scorsi, prima dell’annullamento della sua elezione.

Stavolta, il “Sultano”, Recep Tayyip Erdogan, ha perso. L’opposizione ha vinto. Con il 54 per cento dei voti. Binali Yildirim, il candidato del presidente, ha subito “ammesso la sconfitta”. Il nuovo sindaco di Istanbul ha raccolto voti al centro, senza dimenticare l’anima laica, la minoranza curda, e, naturalmente, i progressisti. Per la stampa internazionale, Imamoglu potrebbe addirittura sfidare Erdogan alle presidenziali del 2023.