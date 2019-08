Afghanistan, Trump prepara il ritiro di migliaia di truppe

Donald Trump sarebbe pronto a dare l’ordine di ritiro delle migliaia di truppe di stanza in Afghanistan. Ma il tycoon, in cambio pretenderebbe delle concessioni dai talebani, nell’ambito di un accordo preliminare per porre fine alla guerra. Un conflitto che va avanti da quasi 18 anni. È quanto sostiene il Washington Post, citando alcune fonti.

L’accordo, che imporrebbe ai talebani di trattare un’intesa più ampia di pace direttamente con il governo afgano, potrebbe ridurre il numero delle truppe dalle attuali da 14mila a 9mila unità.

Pare che il piano stia prendendo forma dopo mesi di trattative fra i talebani e Zalmay Khalilzad, un diplomatico statunitense nato in Afghanistan, nominato dal presidente americano lo scorso anno, per il rilancio delle trattative. Secondo alcune indiscrezioni, l’intesa potrebbe essere finalizzata prima delle elezioni presidenziali afgane in settembre.

Eppure, il quotidiano americano sostiene che la proposta potrebbe essere accolta con scetticismo sia negli Stati Uniti che in Afghanistan. Si dubita, infatti, dell’onestà dei talebani. Ma lascia perplessi anche numerosi commentatori e analisti la capacità degli Usa di verificare il rispetto dell’accordo complessivo.