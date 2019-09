Accordo commerciale Giappone-Usa: Tokyo mostra cautela

Donald Trump ha annunciato di avere raggiunto un accordo iniziale con il Giappone sulle barriere tariffarie. Il presidente statunitense lo ha comunicato attraverso una lettera inviata dalla Casa Bianca al Congresso. “Sono lieto – ha scritto – di riferire che la mia amministrazione ha raggiunto un accordo commerciale iniziale per quanto riguarda le barriere tariffarie con il Giappone. Intendo entrare nell’accordo nelle prossime settimane”.

Eppure, il governo giapponese esprime cautela circa il raggiungimento di un’intesa commerciale con gli Stati Uniti. Il capo di Gabinetto Yoshihide Suga, parlando alla stampa, ha detto che “le due delegazioni stanno ancora finalizzando i dettagli, dopo aver raggiunto un accordo di massima a fine agosto sui prodotti agricoli, il commercio digitale, e altri settori”.

L’annuncio di Trump non ha menzionato tuttavia le tariffe sul comparto auto, da lungo tempo un punto di rottura tra le due amministrazioni. Suga ha riferito che Trump e il premier nipponico Shinzo Abe, con ogni probabilità, firmeranno un’intesa alla fine di settembre, in occasione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. “Da parte giapponese – ha aggiunto Suga – non c’è stato l’assenso per la firma di un accordo formale”.