Ue, Ursula nei guai: Il Parlamento boccia due commissari

Primo scoglio per Ursula von der Leyen. Il Parlamento europeo ha bocciato due commissari, giudicandoli “non idonei a funzioni”. Ora, per la presidente della Commissione europea si apre una fase di estrema incertezza. A comunicarlo alla von der Leyen è stato lo stesso presidente dell’Europarlamento David Sassoli, attraverso una lettera ufficiale. La Commissione giuridica dell’Eurocamera ha respinto la designazione di due commissari designati: la socialista Rovana Plumb, indicata per il portafoglio dei Trasporti e il magistrato ungherese Laszlo Trocsanyi, in corsa per l’Allargamento. La bocciatura arriva sulla base di conflitti d’interesse rilevati nel corso dell’esame delle loro dichiarazioni di interessi finanziari.

La motivazione suona come una sentenza: “Non sono in grado di esercitare le proprie funzioni conformemente ai trattati e al codice di condotta”. È quanto scrive su Twitter Jaume Dauch, portavoce del Parlamento, precisando che “la decisione è stata presa dalla Commissione affari giuridici del Parlamento Ue dopo un voto stamani. Adesso il presidente del Parlamento europeo David Sassoli chiederà alla presidente Ursula von der Leyen quali ulteriori passi intende prendere”.

Intanto, arriva la replica di Tròcsànyi. “È con grande costernazione che apprendo – sostiene – della decisione della Commissione giuridica del Parlamento europeo. L’ingiustizia flagrante, la violazione chiara e deliberata delle regole del diritto e delle procedure e il mancato rispetto dei principi basilari della democrazia mi rimandano a un’epoca che credevo passate”.

Secondo il conservatore ungherese, la decisione della commissione del Parlamento Ue, “non colpisce solo il giurista e il pensatore, ma anche l’individuo: è un concentrato di menzogne, scorciatoie errate e un amalgama tendenzioso. Poiché il giurista è offeso non ha altra scelta che considerare di cercare le sue ragioni dinanzi alla Corte di giustizia competente”.

E adesso? Dopo la bocciatura dei due commissari quale sarà la mossa di Ursula? Per ora, nessuna. Almeno ufficialmente.