Catalogna, è sciopero generale: Puigdemont rilasciato in Belgio

In Catalogna è il giorno dello sciopero generale. Manifestazioni in tutta la regione indette dagli indipendentisti dopo la sentenza di condanna dei leader separatisti. Intanto, dopo essersi presentato volontariamente alle autorità belghe, Carles Puigdemont è stato rilasciato. “Sono stato rilasciato senza cauzione, resto a disposizione della giustizia belga. Non lascerò il Paese”, ha detto ai media l’ex presidente della Catalogna. Lunedì un giudice spagnolo aveva emesso un nuovo mandato di arresto internazionale per Puigdemont con l’accusa di sedizione e appropriazione indebita per la fallita secessione catalana dell’ottobre 2017.

Frattanto, la Sagrada Familia ha annunciato la sospensione di tutte le visite per via dello sciopero generale e dei cortei che andranno avanti a Barcellona per tutta la giornata. La prima delle cinque ‘Marce per la libertà’ che sono partite da diverse zone della Catalogna è arrivata in città dopo aver camminato per tre giorni da Vic e Berga. Gli altri cortei provengono Girona, Tarragona e Castelldefels.

E all’aeroporto della città sono stati cancellati 46 voli. Nella notte, si sono registrati nuovi violenti scontri in tutta la regione. “Questa settimana abbiamo assistito a episodi di violenza da parte di gruppi minoritari ma ben organizzati. Le loro azioni non resteranno impunite”. Sono queste le parole che il ministro dell’Interno spagnolo Fernando Grande-Marlaska ha usato in una conferenza stampa sugli scontri degli ultimi giorni.

E ormai è ufficiale: il ‘classico’ Barcellona-Real Madrid è stato rinviato. La partita di calcio non si giocherà il prossimo 26 ottobre. La Federcalcio spagnola, dopo la riunione del comitato delle competizioni, ha ufficializzato il rinvio per ragioni di sicurezza alla luce degli scontri di questi giorni nella città catalana. I due club dovranno trovare un accordo per fissare la nuova data entro lunedì prossimo. Se non riusciranno a farlo sarà la stessa Federcalcio iberica dovrà decidere il giorno in cui si giocherà l’incontro.