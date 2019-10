Brexit, No voto a 16enni e cittadini Ue: elezioni il 12 dicembre

I 16enni non potranno votare alle prossime elezioni britanniche e neppure i cittadini Ue. È quanto ha deciso il vicespeaker dei Comuni, Lindsay Hoyle. Subentrato in una fase del dibattito all’ormai dimissionario speaker John Bercow, Hoyle ha dichiarato inammissibili gli emendamenti presentati a proposito della legge per la convocazione del voto politico anticipato nel Regno Unito a dicembre.

Un fatto è certo. Sarà un voto prima di Natale. Le elezioni anticipate invocate a gran voce dal governo Tory di Boris Johnson, dopo l’ultimo rinvio a Westminster dell’accordo di divorzio raggiunto a Bruxelles – e la nuova proroga di tre mesi dell’uscita dall’Ue obtorto collo incassata dai 27, oltre la scadenza del 31 ottobre a dispetto di tante promesse – hanno finalmente ricevuto il via libera anche delle opposizioni. Incluso il leader laburista Jeremy Corbyn. Si andrà alle urne il 12 dicembre, secondo la modifica legislativa ordinaria messa ai voti ai Comuni e approvata in serata con 438 sì e 20 no.

L’unico vero braccio di ferro dello sprint finale si è così concentrato sulla bandierina della data: il governo ha insistito per il 12 dicembre, l’opposizione ha controproposto il 9 ma il suo emendamento è stato bocciato. La vera sfida è adesso quella della campagna elettorale. Una sfida che parte coi favori dei sondaggi tutti per Boris Johnson.

Il vero problema di Boris sarà quello di riuscire a portare a casa una maggioranza assoluta di seggi, per garantirsi la permanenza a Downing Street, se vorrà davvero realizzare la ‘sua’ Brexit a urne chiuse: impresa non scontata. Dal fronte avverso, Corbyn cerca di ritrovare un po’ dello spirito da comizio del 2017, sparando a zero contro le politiche “sconsiderate” di BoJo e provando ad andare oltre una Brexit che divide il suo partito con la promessa di un programma di sinistra di cambiamento radicale “mai visto” dai britannici sul piano economico e della giustizia sociale.