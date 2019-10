Pakistan: incendio su un treno, almeno 74 morti

In Pakistan è scoppiato un violento incendio su un treno passeggeri. Sono almeno 74 le vittime accertate. Le fiamme sarebbero state provocate dall’esplosione di una bomboletta di gas usata dai passeggeri per scaldare il cibo. Sarebbero 42 le persone rimaste ferite. In tutto, nelle carrozze del Tezgam Express in fiamme, viaggiavano 207 passeggeri. È successo oggi vicino alla città di Liaquatpur, nella provincia orientale del Punjab.

Muhammad Baqir, un funzionario dell’ufficio per le emergenze, ha detto che le operazioni di soccorso sono terminate e che i feriti sono stati trasportati negli ospedali di Liaqatpur e Bahawalpur City. “Sono profondamente triste per la terribile tragedia”, ha dichiarato il primo ministro pakistano Imran Khan, annunciando via Twitter, l’apertura di “un’indagine immediata, che deve essere completata con urgenza”.

L’incendio sarebbe scoppiato intorno alle 6.30 del mattino, dopo che alla precedente stazione erano saliti sul treno i membri del movimento Tableeghi Jamaat (Società per diffondere la fede), giunti con due pullman da Mirpurkhas. Anche se formalmente il regolamento ferroviario lo vieta, avevano con sé due cilindri di gas e stufe per cucinare e uno dei due sarebbe esploso innescando anche il secondo. Il fuoco si sarebbe subito propagato dalla classe economica alla prima classe.