Australia, allerta incendi nel giorno più caldo di sempre

In Australia è allerta incendi nel giorno più caldo di sempre. La temperatura ha fatto segnare 42 gradi. I roghi si stanno sviluppando alle porte di Sydney. In New South Wales, dove vivono 7 milioni di persone, continua a essere in vigore lo stato d’emergenza. I vigili del fuoco possono imporre evacuazioni, chiudere strade e bloccare servizi come l’elettricità. Solo oggi sono state distrutte oltre 40 abitazioni.

Per il settimo giorno consecutivo lo stato più popoloso d’Australia ha dichiarato l’allerta. Sono almeno cento gli incendi che i 2.500 pompieri messi in campo stanno cercando di domare. Intanto, si registra un’emergenza anche nell’Australia meridionale, Queensland e Victoria del nord.

Sono 800 le abitazioni distrutte dalle fiamme da quando è iniziata la stagione degli incendi. Lo riferiscono le autorità locali. L’Ufficio meteorologico australiano ha precisato che oggi è stata anche registrata la temperatura più alta di dicembre: 49,8 gradi nella città di Eucla, Australia occidentale. Il record precedente era stato segnato nel 1972 con 49,5 gradi a Birdsville, nel Queensland.

Gli scienziati affermano che le fiamme sono arrivate prima e con più intensità del solito a causa del riscaldamento globale e di una siccità prolungata che ha lasciato la terra asciutta e molte città hanno esaurito l’acqua. “Gli incendi boschivi stagionali si verificano sempre in Australia” ha affermato Andy Pitman, esperto di clima presso l’Università del New South Wales a Sydney, “ma le condizioni più calde e più asciutte dovute ai cambiamenti climatici hanno aumentato la frequenza degli incendi e la loro gravità”.