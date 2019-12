Impeachment, Trump: “Voglio il processo subito”

Donald Trump sfida i democratici sull’impeachment. “Voglio un processo immediato in Senato. Loro no invece. Perché il caso presentato dai democratici è troppo cattivo”. Sono queste le parole pronunciate dal presidente americano. Subito dopo il voto di mercoledì, la speaker democratica della Camera Nancy Pelosi ha chiarito che non trasmetterà i due articoli d’impeachment finché il Senato non definirà le regole di un giusto processo. La mossa, ribadita anche ieri, rischia di far slittare il giudizio e di tenere Trump sulla graticola dell’impeachment per diverso tempo, mentre da parte sua vorrebbe chiudere la questione il prima possibile: il Senato, infatti, è a maggioranza repubblicana.

Trump intanto incassa l’appoggio, inopportuno in questa fase, del presidente russo Vladimir Putin. “L’impeachment – sostiene il leader del Cremlino – è solo la continuazione di una lotta politica interna. Il partito che ha perso le elezioni, quello democratico, ha tentato di ottenere risultati attraverso altri mezzi, accusando Trump di collusione con la Russia ma poi si è scoperto che non era vero e non poteva essere la base di un impeachment. Ora tirano in ballo le presunte pressioni sull’Ucraina. Ma i repubblicani hanno la maggioranza al Senato ed è estremamente difficile che destituiscano un rappresentante del loro partito per motivi che sembrano assolutamente inventati”.