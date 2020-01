Brasile, 44 i morti per la tempesta

In Brasile la tempesta ha portato via 44 persone. I numeri parlano di 19 dispersi, 12 feriti e quasi 17mila sfollati. È questo il bilancio del violento nubifragio che ha colpito giovedì lo stato brasiliano sudorientale di Minas Gerais, causando inondazioni e frane. Lo hanno reso noto ieri sera le autorità locali. L’Istituto meteorologico nazionale ha parlato delle precipitazioni più elevate dall’inizio delle misurazioni 110 anni fa, con le piogge in diminuzione solo da ieri. Dall’India dove è in viaggio ufficiale, il presidente Jair Bolsonaro ha assicurato che il suo governo sta facendo “tutto il possibile”.

I servizi meteo prevedono che il maltempo continuerà almeno fino al 31 gennaio. Il ministro federale per lo Sviluppo regionale, Gustavo Canuto, ha visitato Belo Horizonte e ha promesso che il governo stanzierà circa 90 milioni di reais (circa 25 milioni di dollari) per affrontare l’emergenza e autorizzerà il pagamento anticipato di programmi di assistenza sociale, come Bolsa Familia, alle persone colpite dal disastro.

La direzione della Difesa civile, da parte sua, ha sottolineato che a causa del persistere delle piogge la regione di Belo Horizonte deve considerarsi a rischio geologico fino a venerdì prossimo, invitando la popolazione a monitorare le possibili conseguenze di allagamenti e valanghe di fango e acqua sulle costruzioni. La diffusione di un video, nel quale si vede una casa di due piani completamente distrutta e trascinata via dalla corrente nella località di Raul Soares, ha causato allarme fra i residenti della zona.