I fortunati arabi del Medio Oriente

I palestinesi che vivono sotto l’Autorità Palestinese (AP) in Cisgiordania e di Hamas nella Striscia di Gaza possono solo sognare le condizioni di vita di cui godono in Israele i loro fratelli arabi.

Grazie all’Autorità Palestinese e alla leadership di Hamas, i palestinesi sono sprofondati in condizioni di vita terribili. Povertà, disoccupazione e repressione sono state il loro destino di decennio in decennio. Questo è il motivo per cui l’AP e Hamas hanno ripetutamente respinto i piani di pace che offrono prosperità ai palestinesi.

Di recente, l’Autorità Palestinese e Hamas hanno bocciato il piano di Donald Trump per la pace in Medio Oriente, che promette investimenti per 50 miliardi di dollari da impiegare in infrastrutture per creare almeno un milione di nuovi posti di lavoro per i palestinesi. Il piano inoltre prevede progetti per 27,5 miliardi di dollari in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e 9,1 miliardi di dollari per i palestinesi in Egitto, in Giordania e in Libano. I progetti includono diversi “settori dalla sanità all’istruzione, dall’energia elettrica all’acqua potabile, all’high-tech, fino al turismo e all’agricoltura”.

I leader palestinesi hanno detto ”no” al piano di Trump definendolo una “cospirazione sionista-americana volta a liquidare la questione palestinese e i diritti del popolo palestinese”.

Questi leader che hanno bocciato di piano di Washington ancora prima di averlo visto non si preoccupano del benessere del loro popolo. Rifiutando l’offerta da 50 miliardi di dollari, i leader palestinesi hanno nuovamente dimostrato di preferire vedere la loro popolazione continuare a vivere nella povertà e nella miseria piuttosto che accettare una proposta per finanziare vari progetti economici e offrire lavoro a molti disoccupati palestinesi. Chi viene realmente penalizzato da questo rifiuto inveterato è il popolo palestinese.

Al contempo, ci sono altri arabi della regione che sono più fortunati dei palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e questi sono i cittadini arabi di Israele. Tali cittadini hanno la fortuna di non vivere sotto il governo dei leader corrotti e incompetenti dell’Autorità Palestinese e di Hamas.

I due milioni di cittadini arabi israeliani sono diventati oggetti di invidia da parte dei loro fratelli palestinesi della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Non passa giorno senza che i palestinesi vedano come la vita dei cittadini arabi di Israele sia serena e confortevole.

L’ennesimo esempio di questa vita prospera e di successo arriva da Arraba, una città della Galilea, a nord di Israele. Con una popolazione di 26 mila abitanti, Arraba è ora una delle principali comunità al mondo per numero di medici.

“Ad Arraba ci sono 400 medici”, ha dichiarato il dottor Tarek al-Sa’di, un internista della città che lavora al Rambam Hospital di Haifa, che è stato fondato nel 1938, dieci anni prima della nascita dello Stato di Israele. “Arraba ha il maggior numero di medici al mondo. Parliamo di 15 medici ogni 15 mila abitanti. questa è una percentuale molto alta”.

Il chirurgo plastico Yusef Nassar, anche lui residente ad Arraba, ha osservato: “Nella nostra città sta accadendo qualcosa di strano. In ogni casa, ci sono tre o quattro medici. Ho diverse cliniche in tutto il Paese. Chi viene nelle mie strutture? I pazienti arrivano da molte città e villaggi, e sono ebrei e arabi”.

Saeed Yassin, un medico di famiglia di Arraba, è un orgoglioso padre di tre medici – due maschi e una femmina. “Ho anche altri due figli che sono farmacisti.”

Inoltre, il dottor Yassin ha sottolineato che sono medici anche i suoi dieci fratelli e sorelle. “Ogni sei mesi, si sentono i rumori dei fuochi d’artificio per festeggiare la laurea di 15-20 studenti in medicina”, ha aggiunto Yassin. “Non è nemmeno raro vedere che in una famiglia ci siano medici, avvocati e ingegneri. Per noi è diventato normale.”

In Israele, le donne arabe sembrano avere più opportunità di quelle che hanno vivendo sotto l’AP e Hamas. Gli abitanti di Arraba osservano che il numero di donne medico della città è addirittura superiore a quello degli uomini.

La dottoressa Wuroud Yassin, che lavora al Carmel Hospital di Haifa, si è laureata nel prestigioso Technion, l’Israel Institute of Technology di Haifa.

“Ho studiato al Technion insieme a persone di varie origini e religioni, tra cui arabi ed ebrei”, ha affermato la Yassin. “Sono l’unica figlia femmina nella mia famiglia, e mi hanno insegnato che non c’è differenza tra un ragazzo e una ragazza. Mi è stato anche insegnato che nulla è impossibile se lavori sodo”.

Un’altra storia di successo ad Arraba è quella di Saleh Kana’neh, fondatore e direttore del El-Razi Center for Diagnosis, Treatment and Rehabilitation, il primo centro di questo tipo a raggruppare uno staff di professionisti che si occupa della cura di bambini e giovani disabili e di trovare soluzioni innovative adatte alla comunità araba in piena collaborazione con il governo, i dipartimenti di salute e le autorità locali.

Questo centro, considerato una struttura di eccellenza per la diagnosi e la cura delle malattie mentali dei bambini arabi, ha fornito circa 50 mila cure mediche per 1.500 minori nelle strutture diurne e ha supervisionato 20 mila diagnosi nei centri diagnostici, oltre a offrire migliaia di ore di orientamento per i pazienti e lo staff.

“Offriamo cure agli ebrei”, ha dichiarato il dottor Kana’neh. “Siamo orgogliosi del fatto che la maggior parte dei nostri dipendenti siano donne. Non si trova una casa ad Arraba che non abbia almeno uno studente universitario. Questo è motivo di orgoglio per la nostra comunità araba. Ad Arraba, abbiamo un centinaio di psicologi. Questo significa che c’è n’è uno ogni 2.500 abitanti della città”.

Tali storie di successo degli arabi tendono a essere ignorate dai media e dalla comunità internazionale. Questi individui, che vivono in Israele, hanno ovviamente una vita confortevole.

Se vivessero in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e si lamentassero ogni giorno di Israele, riceverebbero di certo l’attenzione di tutto il mondo.

I giornalisti che si occupano di Medio Oriente e molte organizzazioni internazionali preferiscono ignorare tali storie perché mostrano l’aspetto positivo della vita in Israele.

Ecco altre notizie spiacevoli riguardanti i cittadini arabi di Israele: nel 2018, il governo israeliano ha reso noto che negli ultimi due anni, aveva investito 4,5 miliardi di shekel (1,3 miliardi di dollari). Il governo ha inoltre annunciato che destinerà 20 milioni di shekel (5,6 milioni di dollari) al mercato arabo dell’alta tecnologia. Complessivamente, il governo ha deciso di investire 15 miliardi di shekel (4,3 miliardi di dollari) nel settore arabo-israeliano, entro la fine del 2020, per “ridurre i divari sociali ed economici tra i settori delle minoranze e la popolazione generale modificando i meccanismi di allocazione dei fondi”.

Mentre il governo israeliano sta investendo centinaia di milioni di dollari per migliorare le condizioni di vita dei suoi cittadini arabi, i leader dell’Autorità Palestinese e di Hamas continuano a privare il loro popolo degli aiuti stranieri, di un futuro migliore e della speranza.

I 50 miliardi di dollari che il piano di Trump ha offerto ai palestinesi finiranno per essere trattenuti perché i leader palestinesi hanno qualcos’altro in testa: continuare a ingrossare i loro conti correnti bancari a discapito della propria gente. Non stupisce quindi che gli arabi – compresi i palestinesi – che sognano una vita migliore spesso desiderino trasferirsi in Israele. Non sorprende anche che la maggior parte degli arabi israeliani non voglia far parte di uno Stato palestinese e chieda di rimanere in Israele.

(*) Gatestone Institute

Traduzione a cura di Angelita La Spada