Francia, Castex nuovo premier “provvisorio”

Il nuovo premier “provvisorio” è il 55enne Jean Castex. Il neo primo ministro francese è sindaco di Prades, sui Pirenei orientali (eletto con il partito Les Républicains). Lo scorso aprile Castex è stato scelto per gestire la cosiddetta fase due, dopo la fine del lockdown. Per queste ragioni, è stato soprannominato “Monsieur déconfinement”. Dunque, è questo l’esito della caduta del governo di Edouard Philippe. L’ex premier ha rassegnato le dimissioni per divergenze con Emmanuel Macron. Così, il presidente della Repubblica ha deciso di nominare Castex.

La decisione, sostiene Le Figaro, è stata “concordata” nel corso di un incontro avvenuto stamattina tra Philippe ed il presidente Macron. Secondo il quotidiano, Macron dovrebbe lavorare alla formazione della squadra di governo nel fine settimana ed il nuovo esecutivo potrebbe vedere la luce entro mercoledì 8 luglio, data del prossimo Consiglio dei ministri.

Già da giorni i media transalpini parlavano di un probabile rimpasto, con Macron che – raccontavano – voleva effettuare diverse modifiche nel suo governo per cavalcare “l’onda verde” che ha caratterizzato le municipali. Lunedì il capo dello Stato e il premier dimissionario, rieletto sindaco di Le Havre e molto popolare stando agli ultimi sondaggi, si erano parlati prima dell’intervento di Macron alla Convenzione sul clima.

Come successore del premier, la rosa dei possibili candidati comprendeva, secondo le fonti vicine all’Eliseo, l’attuale ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian, ma anche la ministra della Difesa, Florence Parly. Sarebbe stata la prima donna ad ereditare l’incarico dai tempi di Édith Cresson. Ma, alla fine, è prevalsa la candidatura di Castex. Quanto a Philippe, i giornali francesi sostengono che potrebbe ripresentarsi più avanti, puntando decisamente alle presidenziali, in programma fra due anni.