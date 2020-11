Marocco, l’ambasciatore Balla: “Situazione ripristinata dopo le provocazioni del Polisario”

La situazione è tornata alla normalità dopo l’intervento delle forze armate del Marocco. È stato così dato un freno alle provocazioni delle milizie del Polisario nella zona cuscinetto del Guergarate, nel Sahara marocchino. Questo quanto riferito in esclusiva all’Opinione da Youssef Balla, ambasciatore in Italia per il Marocco.

Ma cosa è accaduto? In sostanza, è stato aperto un corridoio per il passaggio delle merci tra Marocco e Mauritania. Nella giornata di domani, inoltre, è prevista la ripresa della circolazione, civile e commerciale: infatti il tratto dovrà essere liberato dagli ostacoli lasciati disseminati, come pietre e massi. Nel 1991, va ricordato, venne dichiarato il cessate il fuoco, promosso dalla missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale.

L’ambasciatore Youssef Balla ha ricordato che le provocazioni delle milizie del Polisario si ripetono dal 2016, in violazione degli accordi militari. Le ultime, in ordine di tempo, si sono verificate dal 21 ottobre 2020. Atti di banditismo, che si sono concretizzati nel blocco di merci e della circolazione. Una situazione insostenibile e in violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, la 2414 e 2440. Provocazioni, queste, che hanno minacciato la stabilità e il percorso politico in atto. Un’azione, quella del Polisario, dovuta probabilmente alla situazione di ribellione interna e in contrasto all’ultima risoluzione, la 2548, in cui è stato ribadito che l’unica strada percorribile è la soluzione politica del compromesso realista e realizzabile.

Il Marocco ha segnalato il tutto sia al Consiglio di Sicurezza dell’Onu che alla Minurso, fino all’intervento. Da qui la creazione del cordone di sicurezza per consentire il passaggio di merci e persone tra Marocco e la Mauritania. Un’operazione non bellicosa e non offensiva. Youssef Balla ha ricordato che il Regno del Marocco ha sempre mantenuto un atteggiamento paziente di fronte alle provocazioni del Polisario, il quale in diverse circostanze ha minato la libera circolazione commerciale e civile.