Tema quanto mai attuale il conflitto tra Armenia e Azerbaigian. Puntata speciale ieri a Radio Radicale con diversi relatori.

Sono intervenuti: Andrea Vento (fondatore e amministratore delegato di Vento & Associati), Margherita Fedocci (project manager di Vento & Associati), Gabriele Checchia (già Ambasciatore d’Italia alla Nato), Giuseppe Morabito (generale dell’Esercito in riserva e direttore della Protezione Civile a Roma), Sandro Teti (editore, esperto di questioni post-sovietiche), Metaksya Vanoyan (promotrice storica e culturale armena), Adolfo Urso (senatore, vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Fratelli d’Italia), Marco Bertolini (generale dell’Esercito in ausiliaria), Maria Gabriella Pasqualini (storica), Ettore Federico Volontieri (impresario), Paolo Chirafisi, Errico De Gaetano (generale di brigata), Kuciukian Pietro (console onorario della Repubblica di Armenia in Italia), Andrea Benzi (avvocato), Maurizio Redegoso Kharitian (musicista), Novica Mrdovic (gestore di fondi di investimento), Carmine Verduci (membro e fondatore della comunità armena in Calabria), Baykar Sivazliyan (presidente dell’Unione degli Armeni d’Italia), Giorgio Battisti (generale, componente del Comitato direttivo del Comitato Atlantico Italiano).

Di seguito il dibattito completo.