La Grande Mela gelata

Una tempesta di neve si è abbattuta sulla costa orientale degli Stati Uniti. Questo quanto accaduto lunedì primo febbraio: a New York, per avere una idea, sono caduti più di quaranta centimetri di coltre bianca. E altri venti sarebbero in arrivo. Queste le proiezioni del National weather service.

Fiocchi nella Grande Mela gelata. E tanti disagi: traffico, treni fermi ai blocchi di partenza, scuole chiuse fino a mercoledì, voli cancellati. Non solo: sul versante delle vaccinazioni anti-Covid, sono stati rimandati – ai prossimi giorni – gli appuntamenti in programma ieri e oggi.

Tra le altre cose, è stato dichiarato lo stato di emergenza per la città, con i newyorkesi invitati a rimanere nelle proprie abitazioni. Statistiche alla mano, questa potrebbe essere una delle tempeste più grandi della storia di New York: il record, per ora, appartiene ai settanta centimetri di neve del gennaio 2016.