Kenya: preoccupazione per abbandono della scuola, più di 1,4 milioni di studenti

Più di 1,4 milioni di studenti hanno lasciato le scuole in dieci contee confinanti con la Somalia a causa della continua insicurezza nella regione per i continui attacchi e rapimenti da parte del gruppo terroristico somalo Al-Shabaab, e anche a causa della pandemia Covid-19, come ha dichiarato il Frontier Counties Development Council (Fcdc).

Il Governatore di Mandera ha detto che tra le contee di confine, Mandera è la più colpita con 265mila studenti fuori classe, seguita da Garissa con 255mila, Wajir con 237mila, Turkana con 224mila e Marsabit con oltre 94mila studenti.

La Teachers ‘Service Commission (Tsc) ha inoltre preso la decisione di ritirare un gran numero di insegnanti dalle scuole per il crescente numero di attacchi estremisti e cellule terroristiche, soprattutto a Mandera, Wajir e Garissa.

(*) Tratto da Almaghrebiya.it