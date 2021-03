Elezioni in Olanda, domina Mark Rutte

“Il risultato di queste elezioni è che gli elettori hanno dato al mio partito un massiccio voto di fiducia”: queste le parole ai giornalisti da parte di Mark Rutte, primo ministro olandese. Non appena i risultati saranno confermati, Rutte sarà alla guida del suo quarto governo di coalizione in dieci anni. Le elezioni legislative, causa Covid, si sono svolte in tre giorni.

Secondo le ultime proiezioni, 35 seggi (su 150) andrebbero ai liberi (33 furono nella precedente legislatura). Ventisei i seggi per il centrosinistra, 18 per il Partito della Libertà del deputato di estrema destra, Geert Wilders.

Rutte, tra le altre cose, ha evidenziato che con molta probabilità i negoziati per formare il governo di coalizione saranno fatti con il D66 (centrosinistra) e il Cda (democristiani) del ministro delle Finanze, Wopke Hoekstra, che ha conquistato 14 seggi. Per i socialdemocratici 9 seggi, otto invece per gli ambientalisti e la sinistra radicale.