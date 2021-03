Mea culpa della Merkel

Dietrofont in salsa teutonica. La cancelliera Angela Merkel ci ripensa e fa marcia indietro sul lockdown pasquale pensato e detto per la sua Germania.

“È un errore che deve essere chiamato come tale e bisogna correggere in tempo – ha detto la Merkel in uno statement tenuto subito dopo la conferenza blitz fra Stato e Regioni – So che questo procura altra insicurezza e chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine”.

Angela Merkel ha quindi confermato di voler revocare la decisione di giorni di pausa (cosiddetti “Ruhetage”) previsti oltre i festivi ordinari a cavallo di Pasqua: “Non andranno in vigore”. La decisione presa nel summit di due giorni fa non è infatti “realizzabile in poco tempo”. La cancelliera ha sottolineato che si è trattato di un suo errore, affermando però anche che “è stato fatto per una buona ragione e cioè quella di frenare la terza ondata e far tornare indietro la curva dei contagi da Covid-19”.

Dopo aver chiesto nuovamente scusa anche in Parlamento, il Bundestag ha applaudito. “Sono profondamente convinta che batteremo il virus”, ha poi aggiunto. “La strada è in salita, costellata di contraccolpi ed errori”, ha ribadito, ma alla fine la partita sarà vinta.