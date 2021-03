La Brexit, ormai è un dato di fatto storico, ha rappresentato un pugno nello stomaco per le burocrazie e le cancellerie europee, oltreché per i vari euro-entusiasti. L’establishment del Vecchio Continente non si aspettava, in cuor suo, che i cittadini britannici votassero in maggioranza per il “Leave”, ossia per la completa uscita del Regno Unito dalla Unione europea. Inoltre, è circolata anche la speranza, all’interno dei palazzi di Bruxelles, che le autorità britanniche non riuscissero o non volessero andare fino in fondo nel rispetto del risultato di quel referendum. Al contrario, come ormai sappiamo, il Governo conservatore di Boris Johnson ha tenuto duro ed ha trasformato la Brexit in realtà. Da lì sono comparsi numerosi profeti di sventura, al di qua della Manica, i quali a più riprese hanno prefigurato un futuro nero per la Gran Bretagna, economicamente e socialmente.

Londra, forte del legame con gli Stati Uniti e il resto dell’anglosfera, ha invece dimostrato di riuscire a rappresentare un polo attrattivo per il business internazionale e gli investimenti, anche senza l’appartenenza alla Unione europea. Forse, l’assenza dei vincoli comunitari ha persino aiutato, perché c’è vita all’esterno della Ue.

Veniamo, quindi, alla pandemia. Sul fronte della vaccinazione il tanto criticato, e talvolta deriso, Boris Johnson ha letteralmente stracciato l’Europa, che, dopo colpevoli ritardi, ancora annaspa nel reperimento dei vaccini. Durante l’intera pandemia, anche lo scapigliato BoJo si è contraddetto più volte, come del resto la maggioranza dei politici del mondo, passando dal perorare l’immunità di gregge al sostenere le forme più rigide di lockdown. Tuttavia, anche se permangono nel Regno Unito alcune regole piuttosto severe, come la discutibile multa di cinquemila sterline per i viaggi all’estero non motivati, il Governo di Londra sta facendo il proprio dovere per un vicino ritorno alla normalità, e alla libertà. Non sta accadendo la stessa cosa nella tanto decantata Unione europea.