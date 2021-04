Bavaglio preventivo: Facebook cancella intervista di Trump

Incredibile ma vero. Facebook ha rimosso un video di Donald Trump dalla pagina della nuora, Lara Trump. Quest’ultima, collaboratrice di Fox News, aveva pubblicato una sua intervista a Trump. Il social network aveva bandito l’ex presidente degli Usa dalle sue piattaforme lo scorso gennaio, dopo l’assalto dei suoi sostenitori al palazzo del Campidoglio, a Washington.

Lara Trump, come si vede sul suo profilo Instagram, ha postato lo screenshot di una mail ricevuta da Facebook: “In linea con il blocco che abbiamo posto sugli account Facebook e Instagram di Donald Trump, ulteriori contenuti postati nella voce di Donald Trump saranno rimossi e comporteranno ulteriori limitazioni sull’account”. Proprio su Instagram Lara Trump ha commentato “and just like that, we are one step closer to Orwell’s 1984. Wow” (e proprio così, siamo un passo avanti verso il 1984 di Orwell). Nell’intervista – durata 18 minuti – Trump aveva attaccato social network e media per non aver parlato dello scandalo del computer di Hunter Biden. Inoltre, ha puntato il dito contro la cancel culture. The Donald, inoltre, ha parlato pure di una sua candidatura alle presidenziali del 2024.

Una testimonianza, però, a cui è stato messo il bavaglio, poiché ne è stata anticipata la rimozione. Già, una rimozione preventiva. Alla faccia dei tempi moderni. E della libertà.