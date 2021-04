Covid: variante indiana rilevata in 17 Paesi

Nelle ultime ventiquattro ore in India sono stati registrati quasi 361mila positivi al Covid-19. Un numero record, mai segnalato finora in qualsiasi Paese. Il dato è stato reso noto dal ministero della Salute ed è ritenuto sottostimato dalla maggioranza degli esperti.

La variante “indiana” del virus Covid-19 è stata sequenziata in almeno 17 Paesi, tra cui l’Italia, come riportato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La mutazione del virus è detta anche variante B.1.617 ed è stata rilevata in India, Stati Uniti, Regno Unito, Singapore, Belgio, Svizzera, Grecia e, come detto, pure nella nostra Penisola.

La variante B.1.617, peraltro, ha una serie di “sub-varianti” ed è stata classificata finora come mutazione “di interesse” ma non ancora “preoccupante”. Ovvero più pericolosa del virus originale poiché più contagiosa, più letale o resistente ai vaccini.