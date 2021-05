Elezioni Madrid: trionfo dei Popolari, il leader di Podemos si ritira

Adiós Pablo Iglesias. Il leader di Unidas Podemos annuncia il ritiro dalla politica dopo la vittoria in Spagna dei Popolari alle elezioni amministrative per la Regione di Madrid. Il candidato del partito di sinistra ed ex vicepremier, così, fa i fagotti dopo il risultato deludente portato a casa: tre i seggi recuperati nella tornata elettorale segnata da un’affluenza record nonostante l’emergenza Covid.

“Quando uno non è utile deve sapersi ritirare” ha commentato Iglesias, che ha aggiunto: “Me ne vado”. Il timone, a questo punto, dovrebbe passare a Yolanda Diaz, che lo ha già sostituito come vicepremier e che è anche ministro del Lavoro.

Dati alla mano, ai Popolari di Isabel Diaz Ayuso per continuare a governare servirà il sostegno di Vox, partito di estrema destra. Male la sinistra: Mas Madrid, compagine progressista in netta crescita, ha agguantato i socialisti ora immersi in una valle di lacrime. Angel Gabilondo, candidato regionale, ha notato: “I risultati non sono buoni e non ce lo aspettavamo”.

Tracollo dei liberali di Ciudadanos, passati dal 19 per cento a meno del 4 per cento. La presidente uscente Ayuso, che ha guadagnato più del doppio dei seggi di due anni fa e si è fermata a quattro dai 69 necessari per governare da sola, dovrà contare solo su Vox per la riconferma. Formazione, quest’ultima, che ha migliorato il risultato passando da 12 a 13 seggi.