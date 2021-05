Voto Gran Bretagna: Tory strappa seggio al Labour

Boris Johnson può esultare. Nella tornata elettorale locale il Partito Conservatore, dopo 57 anni, ha strappato il collegio di Hartlepool al Labour: eletta la deputata Jill Mortimer alla Camera dei Comuni mentre il ministro ombra dei Trasporti quota laburisti, Jim McMahon, ha già ammesso la batosta. Già, perché si tratta di una sconfitta sonante, maturata nell’ex muro rosso del Nord dell’Inghilterra.

Conservatori locali in festa, davanti agli uffici elettorali di Hartlepool, dove è spuntato hanno un grande pupazzo gonfiabile che ha raffigurato un raggiante Johnson, con i pollici all’insù in segno. Intanto Mortimer ha parlato di vittoria storica: “Sono immensamente orgogliosa di essere la prima parlamentare Tory eletta ad Hartlepool da 57 anni. Sono la prima donna mai eletta parlamentare in questa città: è davvero un risultato storico. Il Labour ha dato per scontate le persone di Hartlepool per troppo tempo. L’ho sentito ripetere infinite volte e la gente ne ha abbastanza. Con questo risultato, adesso, il popolo ha parlato e ha detto chiaramente che è tempo di cambiamento”. Per il Labour i cieli sono neri. Anche i primissimi risultati amministrativi di alcuni Consigli locali inglesi sono negativi.