Etiopia al voto: primo test elettorale per il primo ministro Abiy Ahmed

Etiopia – Gli etiopi hanno iniziato a votare da questa mattina per un’elezione rinviata due volte e scrutinata all’estero, tra i dubbi sulla sua credibilità e la carestia nella regione in guerra del Tigray (nord).

Questo è il primo test elettorale per il primo ministro Abiy Ahmed, 44 anni, che al suo arrivo al potere nel 2018 ha promesso di incarnare il rinnovamento democratico nel secondo Paese più popoloso dell’Africa, rompendo così con i suoi predecessori.

Ad Addis Abeba e nella città di Bahir Dar (nord-ovest), capoluogo della regione di Amhara, i seggi elettorali hanno aperto con un leggero ritardo rispetto all’orario inizialmente previsto.

“Voto perché voglio vedere il mio Paese trasformarsi. Queste elezioni sono diverse. Puoi scegliere tra diversi partiti politici. In passato ce n’era solo uno”, ha detto ad AFP un dipendente di un’agenzia di viaggi incontrata davanti al seggio elettorale del distretto di Aware, ad Addis Abeba.

“Penso che questa elezione sia più democratica delle precedenti. Ecco perché sono venuto oggi”, ha aggiunto, un contabile di 26 anni. “Come giovane etiope, ho speranza per il futuro del mio Paese e credo che il voto contribuisca a questo”.

Abiy, il premio Nobel per la pace 2019, che ha liberato migliaia di prigionieri e incoraggiato il ritorno degli oppositori in esilio, ha anche promesso che queste elezioni legislative e regionali sarebbero state le più democratiche che l’Etiopia abbia mai conosciuto.

“Sì, l’Etiopia vincerà! Buona fortuna a tutti!”, ha scritto il giovane leader su Twitter dopo un incontro questo fine settimana con i partiti di opposizione ad Addis Abeba.

Il Partito della prosperità, il suo movimento, che ha il maggior numero di candidati al Parlamento federale, è il grande favorito per ottenere la maggioranza e formare un governo.

In Etiopia i deputati eleggono il primo ministro, che guida il governo, e il presidente, la cui carica è onoraria.

Nei seggi, dove i manifesti ricordano la procedura, gli elettori sono invitati a votare in ciascuna delle due urne: viola per le elezioni legislative, verde per quelle regionali. Queste elezioni mobilitano 40 partiti e 9.500 candidati.

Durante il fine settimana, la sicurezza è stata rafforzata ad Addis Abeba e le truppe sono state dispiegate “in tutti gli angoli del paese”, che ha una popolazione di 110 milioni, ha affermato l’ufficio del primo ministro.

Inizialmente previste per agosto 2020, queste elezioni sono state rinviate due volte, a causa della pandemia di coronavirus e poi per difficoltà logistiche e di sicurezza.

Sono registrati circa 38 milioni di elettori, ma molti di loro non si recheranno alle urne lunedì perché il voto non si svolge in un quinto dei 547 collegi elettorali del Paese.

La maggior parte di queste aree, colpite da violenze o insurrezioni armate o con problemi logistici, voterà il 6 settembre.

Ma nessuna data è stata fissata per i 38 collegi elettorali del Tigray. In questa regione, dove il governo sta conducendo un’operazione militare da novembre, sono state documentate atrocità e almeno 350.000 persone sono ora minacciate dalla carestia secondo le Nazioni Unite.

Dopo sette mesi di un conflitto che doveva essere breve, la guerra continua, offuscando l’immagine pacificatrice del Primo Ministro, e appannando un’elezione che voleva essere la testimonianza della sua volontà democratica.

In alcune circoscrizioni, soprattutto nella regione dell’Oromia, la più popolosa del Paese, i partiti di opposizione hanno boicottato il ballottaggio per protestare contro l’arresto dei loro leader o per denunciarne la mancanza di credibilità.

Alcuni osservatori hanno messo in dubbio la credibilità del sondaggio, in particolare gli Stati Uniti, preoccupati per l’esclusione di tanti elettori e la detenzione dei leader dell’opposizione.

Il sondaggio sarà seguito da vicino dai rivali dell’Etiopia, come il Sudan e l’Egitto, contrari alla “Great Renaissance Dam”, un titanico progetto idroelettrico sul Nilo Azzurro che, secondo loro, minaccia il loro approvvigionamento energetico.

I seggi elettorali chiuderanno alle 18:00.

