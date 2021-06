Il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha avvertito del pericolo della situazione in Afghanistan, prevedendo una guerra civile dopo il ritiro dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (Nato). Ha sottolineato che l’alleanza, durante la sua presenza in questo Paese per 20 anni, non è riuscita a ottenere alcun risultato tangibile nella formazione di istituzioni di stato solido.

“Si prevede con un alto grado di probabilità che la guerra civile in Afghanistan riprenda dopo il ritiro delle forze della Nato, con le conseguenze pacifiche che ciò comporta, compreso il continuo deterioramento del tenore di vita delle persone, la migrazione di massa e la diffusione dell’estremismo nei Paesi vicini”.

Il ministro ha sottolineato che la parte russa, durante la presenza delle forze della Nato in Afghanistan, ha ripetutamente invitato a intensificare gli sforzi e ad adottare una politica coordinata in questa materia: “Tuttavia, l’odio dei russi per l’alleanza ha superato il suo pragmatismo e oggi devono essere prese misure urgenti per affrontare la situazione nel Paese”.

È interessante notare che martedì il Movimento talebano ha preso il controllo del valico tra l’Afghanistan e il Tagikistan. Dopo che il Pentagono ha annunciato, lunedì, che il ritmo del ritiro delle sue forze dall’Afghanistan potrebbe rallentare se i talebani avessero continuato a guadagnare terreno, i talebani hanno annunciato il controllo del distretto di Maiwand a Kandahar. I talebani hanno preso il controllo di un’area chiave nella provincia di Kunduz, nel nord dell’Afghanistan e hanno assediato la Capitale amministrativa, secondo la polizia, aggiungendo il movimento ribelle alla sua recente serie di vittorie sul campo.

I combattimenti sono scoppiati domenica sera intorno al distretto di Imam Sahib, lunedì pomeriggio i talebani hanno invaso il quartier generale del distretto e hanno preso anche il controllo del quartier generale della polizia, secondo il portavoce della polizia distrettuale.

(*) Tratto da Almanews24