We all live in a yellow submarine…

Chissà, come suggerisce maliziosamente il nostro chairman Daniele Lazzeri, se a Emmanuel Macron gli saranno ronzate le orecchie con questo immortale ritornello dei fab four di Liverpool. Boris Johnson, che inspiegabilmente, meglio ignorantemente i churchilliani de noantri irridono, l’ha pure invitato, ironicamente s’intende, a darci un taglio. Infatti “donnez moi un break” gli ha detto dal pulpito dell’Onu secondo l’Ansa. Se un tu sta bono lo dico ai tu babbo, “avec ton père”, lui che ha imparato il francese per via ereditaria a Hastings da Guillaume le Bâtard, gli avrà aggiunto secondo un amico fiorentino, evocando l’immagine di Rothschild tipo Zeus saettante. E poi falla poco lunga – sempre l’amico fiorentino che parla non toscano, mi raccomando – a Napoleone III andò molto peggio col Canale di Suez che poco dopo gli arrivarono addosso anche i Prussiani a Sedan. Certo, Angela Merkel non è Bismarck e la Tunisia non possiamo levarla all’Italia che non ce l’ha e non le è rimasto più nulla, neanche Gheddafi, con i russi e i turchi ad portas, allo Stretto di Sicilia.

È che il nostro Macron si era un po’ allargato, diciamocelo, alla grandeur d’Oltralpe che Giulio Cesare per primo liberò dall’ipoteca teutonica – ma quale Asterix – e non è parso il vero di tornare a Beirut e di rispolverare la sua reputazione nel Sahel con l’eliminazione di al-Sahrawi, visto che non può tornare ad Algeri e a Damasco. Così, complici Naval Group e Thales, non ha digerito lo scherzetto dell’Aukus e la perdita di una commessa strategica e tecnologica: 12 sottomarini non nucleari da 90 miliardi di dollari. Mica pizza e fichi!

I nostri cugini, che conoscono bene l’avarizia coi parenti poveri, devono capire che la loro deterrenza atomica è più un contentino dei vincitori dell’ultima vecchia Guerra mondiale che una realtà geopolitica. Dopo Waterloo, nonostante o forse proprio per il genio di Talleyrand, prima Londra e definitivamente (con Dien Bien Phu) Washington hanno riservato loro un ruolo di potenza regionale. Bisogna accontentarsi. Anche perché i Biechi Blu che si nutrono di algoritmi finanziari potrebbero arrabbiarsi e ripensarci. Meglio salpare subito allora. We all live in a yellow submarine…

(*) Tratto da Il Nodo di Gordio