Texas: sospesa la legge che vieta l’aborto

È stato emesso – da parte di un giudice federale – il provvedimento per stoppare la legge che, in pratica, vieta l’aborto in Texas a cominciare dalle sei settimane di gravidanza, anche in caso di stupro o incesto. Secondo Robert Pitman, giudice texano, è stata presa questa scelta perché la legge “impedisce illegalmente alle donne di esercitare il controllo sulla propria vita”. Ciò equivale alla “privazione” di quello che è “un diritto importante”. Più precisamente: “Questa Corte non consentirà che questa scioccante privazione di un diritto così importante continui un giorno di più”.

Con questo provvedimento, nel dettaglio, si vieta a qualunque funzionario statale – compresi giudici e segretari dei tribunali – di dare attuazione alla legge.

Contro la legge si era opposta, presso il giudice di Austin, l’Amministrazione Biden. Il Texas ha già annunciato il ricorso.