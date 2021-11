Usa-Cina, “relazioni in un momento storico critico”

Le relazioni bilaterali tra America e Cina si troverebbero in un “momento storico critico”. A dirlo è stato Xi Jinping: nella lettera inviata al Comitato nazionale sulle relazioni tra il Paese e gli Usa.

“Se il più grande Paese in via di sviluppo del mondo e il più grande Paese sviluppato, che sono membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, riescono a gestire bene le loro relazioni” il tutto rappresenta un vantaggio sia per Usa e Cina che per il futuro del mondo, ha detto Xi Jinping. Inoltre ha rimarcato: “I due Paesi guadagneranno dalla cooperazione e perderanno dallo scontro”.

Il vertice virtuale

I media americani, intanto, hanno riportato la notizia che la prossima settimana si terrà un vertice virtuale tra il presidente Usa, Joe Biden e Xi Jinping. Al momento, però, non è stata indicata una data. Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale e Yang Jiechi, capo degli Affari esteri del Partito comunista cinese, avevano riferito di aver raggiunto un accordo di principio per tenere la riunione prima della fine dell’anno, all’indomani dei colloqui di Zurigo del mese scorso.