Lukashenko: “Pronti a rimandare i migranti in patria”

Nessuna intenzione di un conflitto al confine, questa la precisazione, con l’aggiunta “il conflitto semmai è necessario alla Polonia”. Allo stesso tempo, “la Bielorussia è pronta a rimandare i migranti in patria, ma loro non vogliono tornare”. Alexander Lukashenko, presidente bielorusso, non ci sta e risponde a chi lo accusa di aver dato il là alla crisi migratoria divampata al confine polacco.

Rimpatrio su base “volontaria”

Inoltre, Lukashenko ha spiegato che è pronto a trasportare i migranti – rimasti bloccati al confine – in Germania, a Monaco, con i jet di Belavia (compagnia di bandiera). Allo stesso tempo, l’Esecutivo iracheno ha ammesso che nei prossimi giorni (giovedì) allestirà il primo volo di rimpatrio, su base “volontaria”, per chi è rimasto tra Polonia e Bielorussia. Il portavoce del ministero degli Esteri, Ahmed al-Sahaf, ha precisato: “L’Iraq effettuerà un primo volo per coloro che desiderano tornare volontariamente il 18 novembre”.

Preoccupazione sul versante Ue

Josep Borrell, Alto rappresentante per la politica estera dell’Unione europea, ha commentato: “Ho detto al ministro della Bielorussia che la situazione nel Paese è completamente inaccettabile, che deve essere fornito aiuto umanitario, e che bisogna vedere come possiamo risolvere il problema per fermare il flusso, i voli. È quasi fatta con i Paesi di origine, il mio collega Schinas è a Baghdad, ma bisogna fornire aiuto umanitario a queste persone e prevenire ogni tipo di attacco ibrido”.

Nuove sanzioni contro la Bielorussia

A Bruxelles è in programma, oggi, il Consiglio dei ministri. Tra i temi in agenda anche la crisi al confine tra Polonia e Bielorussia. A tal proposito, sempre Borrell ha notato: “Approveremo un nuovo pacchetto di sanzioni contro i bielorussi responsabili di questa situazione e allargheremo il modello” delle sanzioni “per includere altre persone, compagnie aeree e agenzie di viaggi coinvolte in questa situazione illegale sui migranti”.