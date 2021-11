Polonia, cento migranti arrestati nella notte

Un gruppo di migranti (un centinaio) che si trova al confine tra Polonia e Bielorussia è finito in manette nella notte. Lo ha riferito il ministero polacco della Difesa. Prosegue così l’alta tensione nella zona. Ieri Alexander Lukashenko, premier bielorusso e la cancelliera tedesca Angela Merkel in un colloquio telefonico hanno deciso di avviare i contatti tra Minsk e l’Unione europea sul tema della crisi dei migranti. Nel frattempo, il G7 si è rivolto alla Bielorussia, dicendo di porre fine a tale crisi.

Il colloquio Lukashenko-Merkel e le reazioni

Come detto, ieri ha avuto luogo l’incontro (telefonico) tra Alexander Lukashenko e Angela Merkel. I due hanno notato che il problema, nel suo insieme, verrà messo sul tavolo a livello di Bielorussia e Ue, con gli esponenti di entrambe le parti che daranno il via ai negoziati. Sull’argomento Mario Draghi, presidente del Consiglio, ha notato: “Non ho avuto notizie di un vertice straordinario” (sulla crisi dei migranti al confine tra Polonia e Bielorussia). Poi ha sottolineato: “Diciamo, gentilmente, che viene fatto uso dei migranti come strumento di politica estera”.

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, su Twitter ha spiegato: “L’Europa è dalla parte delle persone intrappolate al confine con la Bielorussia. La Commissione europea sta mobilitando 700.000 euro per consegnare cibo, coperte, kit igienici e di pronto soccorso. Siamo pronti a fare di più. Ma il regime bielorusso deve smettere di adescare le persone e di mettere a rischio le loro vite”. Maciej Wasik, viceministro degli Interni polacco, ha raccontato: “Ho ricevuto informazioni che Lukashenko abbia fornito i primi autobus per i migranti. Il campo vicino a Kuznica si sta svuotando lentamente”. Al momento, però, c’è da capire dove vengano portati i migranti. Secondo Belta, agenzia di stampa bielorussa, sono stati accolti in un centro logistico al confine, dove possono dormire al chiuso invece che nelle tende.