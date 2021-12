Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere

Incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure anti Covid: Aung San Suu Kyi, politica birmana e premio Nobel per la pace, è stata condannata a quattro anni di prigione da un tribunale del Myanmar. Va detto che pure Win Myint, ex presidente, è stato condannato a quattro anni (i campi di imputazione sono gli stessi). Aung San Suu Kyi e Win Myint per adesso non sono dietro le sbarre: infatti, dovranno rispondere di altre accuse dai dove si trovano al momento, nella capitale Naypyidaw.

Aung San Suu Kyi, 76 anni, è detenuta dal momento in cui i generali hanno deposto il suo Governo: l’ex leader, a conti fatti, rischia molti anni di carcere se sarà condannata per tutto quanto le è imputato. Dal colpo di Stato militare, secondo quanto riferito da una Ong locale, oltre 1.300 persone sono risultate uccise e più di 10mila arrestate.