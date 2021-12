La Germania ha un nuovo cancelliere. Olaf Scholz, socialdemocratico, ha ricevuto dal Bundestag 395 voti su 707. Il giuramento ci sarà intorno alle 13. Finisce così l’era di Angela Merkel, dopo 16 anni al Governo la Cdu-Csu andrà all’opposizione.

Le reazioni

“Scriviamo insieme il prossimo capitolo” ha dichiarato su Twitter il premier francese, Emmanuel Macron mentre Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, ha detto: “Congratulazioni, caro Olaf Scholz, per la tua elezione e nomina a cancelliere federale. Ti auguro un buon inizio e attendo con impazienza una continua collaborazione fiduciosa per un’Europa forte”. Da par sua Charles Michel, presidente del Consiglio europeo, ha sottolineato: “Tanti auguri, caro Olaf Scholz, per l’elezione a cancelliere federale. In attesa di lavorare insieme per un’Europa forte e sovrana”. David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, ha twittato: “Congratulazioni a Olaf Scholz per l’elezione a cancelliere federale tedesco! Auguriamo a te e al tuo Governo ogni successo e buona fortuna nel portare a termine i grandi compiti che ci attendono in Germania e in Europa. Il Parlamento europeo non vede l’ora di lavorare con voi!”.

Cina e Cremlino

Xi Jinping, presidente cinese, si è congratulato con Olaf Scholz e ha augurato un accrescimento positivo delle relazioni con la Germania. Xi, inoltre, ha indicato la volontà di Pechino di cementare i rapporti politici ed economici con Berlino in vari campi. Allo stesso tempo Dmitri Peskov, portavoce del Cremlino, ha riferito: “Ci impegniamo per la continuità, per stabilire relazioni costruttive tra il presidente e il nuovo cancelliere. Speriamo anche che la parte tedesca continui ad agire, partendo dalla consapevolezza che non c’è alternativa al dialogo per risolvere anche le differenze più difficili, come è stato finora”.