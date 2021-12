Incendio al World Trade Centre: paura a Hong Kong

Paura a Hong Kong. Un incendio è divampato al World Trade Centre. Tutte le persone rimaste bloccate al trentanovesimo piano – a quanto pare più di trecento – secondo quanto appreso sono state salvate. L’episodio è avvenuto intorno alle 16,30 (le 9,30 in Italia). Nel complesso, in 1200 sono stati evacuati dall’edificio.

Le cause del rogo sono imprecisate

Tredici le persone trasportate in ospedale, alcune di esse hanno inalato del fumo e sono state trasferite al Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital, al Ruttonjee Hospital, al Queen Mary Hospital per le cure del caso. Le cause del rogo, per il momento, sono imprecisate. Eppure, secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che le fiamme siano partite da un locale dove sono presenti comandi elettrici al piano terra, per poi raggiungere le impalcature situate all’esterno, dove sono in corso d’opera degli interventi di ristrutturazione.

Indagini in corso

Ovviamente, sono subito scattate le indagini da parte degli investigatori, che dovranno fare piena luce su quanto accaduto.