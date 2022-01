Arrestati i presunti assassini di Luca Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso nel febbraio del 2021 e di Simba Ngezayo, uomo d’affari, deceduto nel novembre del 2020. Questo è quanto riferito nel corso di una conferenza stampa convocata a Goma, come ha indicato su Twitter da un giornalista locale. La polizia congolese, peraltro, ha puntualizzato che il capo della banda indicata come presunta responsabile dell’omicidio dell’ambasciatore è al momento latitante e ricercato. Tre le persone accusate di omicidio dell’ambasciatore che ha perso la vita in Congo il 22 febbraio dell’anno scorso. Nell’occasione perirono pure il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista, Mustafa Milambo.

L’omicidio di Luca Attanasio

Secondo le prime ricostruzioni, l’intenzione dei criminali sarebbe stata quella di sequestrare Luca Attanasio: lo scopo era quello di portare a casa il riscatto (un milione di dollari). Ma ancora non sono arrivate delle conferme dalle autorità centrali.

Novità investigative

Nel frattempo, la procura di Roma sta andando avanti con l’obiettivo di “acquisire elementi che permettano la verifica e una attenta valutazione delle novità investigative che provengono dal Congo”. Non solo: ci sarebbe la volontà di chiedere i verbali delle dichiarazioni fornite dagli arrestati per valutarli e appurare le eventuali responsabilità oggettive.